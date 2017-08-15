В Департаменте градостроительства и Правовом Департаменте Самары прошли обыски

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Как сообщалось ранее, по версии следствия, в мае 2017 года Рубаков предложил гражданину свое посредничество при передаче взятки в 2 миллиона 500 тысяч рублей должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела.После чего, 2 июня 2017 года обвиняемый выступил посредником в получении взятки в сумме 2 миллиона 500 тысяч рублей, состоящей из денежных средств в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей и муляжа денежных средств, общим номиналом 1 миллион 400 тысяч рублей, для дальнейшего предложения посредничества в передаче взятки должностным лицам правоохранительных органов.В ходе расследования уголовного дела в Департаменте градостроительства и Правовом Департаменте Администрации городского округа Самары прошли обыски.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.