В Дагестане задержали полицейского, который пытался купить должность главы МВД республики за $2 млн
5 июня 2018 18:54
Как следует из открытых данных на сайте МВД по Дагестану, в настоящее время эту должность занимает полковник полиции Магомед Хизриев. Полицейский задержан «по подозрению в причастности к совершению преступления», говорится в заявлении пресс-службы.
«Руководством ГУСБ МВД России взято на контроль проведение служебной проверки в отношении задержанного, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел», — отметили в ведомстве.
О задержании Хизриева сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источников издания, его подозревают в попытке через длинную цепочку посредников дать взятку в размере $2 млн за должность главы МВД Дагестана (ч. 5 ст. 291 УК РФ, дача взятки).
Дагестанское издание «Черновик» в своем Instagram опубликовало видео задержания Хизриева. На кадрах видно, как к полковнику пришли силовики, которые сообщили ему о возбуждении против него уголовного дела, потребовали перевести в авиарежим все мобильные устройства, а также предъявить удостоверение.
При этом, по данным источников «Черновика», Хизриева заподозрили в причастности к убийству в 2012 году сотрудника объединенного отряда «Дагестан» службы безопасности ОАО «Черномортранснефть» Сергея Сайпудинова. Издание добавляет, что полковника полиции задержали в московском аэропорту Домодедово, куда он прилетел из Махачкалы. Однако на видеозаписи, опубликованной изданием, Хизриев находится в кабинете (не уточняется, где), на момент прихода силовиков сидел за столом. На вопрос о том, на чем он приехал, полковник отмечает, что его привез родственник на машине, принадлежащей жителю Москвы.
В настоящее время МВД Дагестана возглавляет 61-летний генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. Он руководит ведомством с 2010 года. Президент Владимир Путин продлил контракт с Магомедовым еще на год.
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