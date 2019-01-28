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В Челно-Вершинском районе мужчина пойдет под суд за поджог дома соседа

28 января 2019 22:22
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В ходе возникшего пожара были уничтожены веранда и крыша жилого дома, частично повреждены потолочные перекрытия.
Прокуратурой Челно-Вершинского района направлено в суд уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

По версии следствия, 12 августа 2018 года у жителя села Челно-Вершины произошел конфликт с соседями, в ходе которого он был избит соседом. Примерно в 23 часа того же дня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью отомстить обидчику подошел к дому соседей, облил принесенным с собой бензином глухую стену нежилого пристроя и поджег.

В ходе возникшего пожара были уничтожены веранда и крыша жилого дома, частично повреждены потолочные перекрытия. Стоимость причиненного пожаром ущерба составляет 137 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в совершении данного преступления признал полностью.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, передает пресс-служба облпрокуратуры. 
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