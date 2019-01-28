В Челно-Вершинском районе мужчина пойдет под суд за поджог дома соседа
28 января 2019 22:22
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По версии следствия, 12 августа 2018 года у жителя села Челно-Вершины произошел конфликт с соседями, в ходе которого он был избит соседом. Примерно в 23 часа того же дня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью отомстить обидчику подошел к дому соседей, облил принесенным с собой бензином глухую стену нежилого пристроя и поджег.
В ходе возникшего пожара были уничтожены веранда и крыша жилого дома, частично повреждены потолочные перекрытия. Стоимость причиненного пожаром ущерба составляет 137 тыс. рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в совершении данного преступления признал полностью.
Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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