В Челно-Вершинском районе бывший начальник отдела полиции пойдет под суд за поборы с подчиненных

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В ноябре 2017 года полицейские в честь Дня сотрудника ОВД получили премии 43 500 рублей. Часть этих денег Расулов якобы приказал отдать ему. Не согласные с таким положением дел, обратились в УФСБ России по Самарской области. После проверки в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело.Установлено, что Расулов в общей сложности получил с подчиненных 110 тысяч рублей (по 20 тысяч отдали пятеро сотрудников, еще один - 10 тысяч рублей). Плюс, как сообщают в региональном Следственном комитете, он не заплатил 30 тысяч рублей полицейскому, который ранее делал ремонт у него дома, опять же со ссылкой на злополучную премию.Расследование уголовного дела закончено и передано в Исаклинский районный суд. Экс-полицейскому грозит штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.