В Чапаевске заключен под стражу молодой человек за попытку изготовить взрывное устройство
21 февраля 2018 16:22
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По версии следствия, молодой человек незаконно приобрел и хранил в своей квартире автоматный патрон, электро-детонадор и 270 грамм тротила.
Чапаевским городским судом по требованию прокурора города в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Ход расследования находится на контроле прокурора Чапаевска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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