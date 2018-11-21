В Чапаевске за серию уличных грабежей задержан мужчина, который был ранее судим за кражу
21 ноября 2018 17:05
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В ходе проведения оперативных мероприятий стражи правопорядка установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался житель Чапаевска 1990 года рождения, который был ранее судим за кражу. Молодой человек несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы и решил продолжить свой криминальный промысел. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В ходе опроса он пояснил, что нападения совершал в то время, когда его жертвы, ничего не подозревая, направлялись в утренние часы к транспортным и железнодорожным остановкам, а в вечернее время, возвращаясь домой, передвигались по безлюдным переулкам и дворам.
Подозреваемый в содеянном сознался. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Полицейские выясняют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории города Чапаевска, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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