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В Чапаевске взят под стражу гражданин Узбекистана, находящийся в розыске за торговлю людьми

11 мая 2017 19:54
233
Решается вопрос о его экстрадиции в Узбекистан.
В результате прокурорской проверки задержан иностранный гражданин, находящийся в международном розыске.

Прокуратурой города Чапаевска совместно с территориальными отделами УФСБ и ГУ МВД Самарской области проведена проверка соблюдения на поднадзорной территории требований миграционного законодательства, а также законодательства о федеральной безопасности.

В ходе проверки ООО «Техпром Поволжья», расположенного в Чапаевске по ул. Радищева, был выявлен и задержан 45-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в международном розыске за совершение преступления по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц, сопряженная с их перемещением через государственную границу Республики Узбекистан, с изъятием документов, удостоверяющих личность".

По результатам рассмотрения постановления прокурора Чапаевска, судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

 
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