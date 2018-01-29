В Чапаевске полицейские задержали 70-летнюю наркосбытчицу

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Задержанная – местная жительница, в 2005 году осужденная к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, вышла из мест лишения свободы условно – досрочно в июне 2017 года.Полицейские установили, что наркотики пенсионерка реализовывала через «подставных лиц», либо «из рук в руки» особо доверенным людям.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс- служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области