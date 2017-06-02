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В Чапаевске пенсионер, убивший свою дочь гантелью, отправится на 8 лет в колонию строгого режима

2 июня 2017 20:10
175
Будучи пьяным, в ответ на замечание своей 40-летней дочери, он нанес ей множество ударов по голове металлической гантелью.
Прокуратурой города Чапаевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, в сентябре 2016 года 63-летний Николай Бирюков, находившийся в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание своей 40-летней дочери нанес ей множество ударов по голове металлической гантелью. Через несколько дней женщина от полученных повреждений скончалась в больнице.

Суд с учетом мнения прокурора назначил Бирюкову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



 
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Комментарии



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В Чапаевске пенсионер, убивший свою дочь гантелью, отправится на 8 лет в колонию строгого режима
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