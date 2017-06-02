В Чапаевске пенсионер, убивший свою дочь гантелью, отправится на 8 лет в колонию строгого режима

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Напомним, в сентябре 2016 года 63-летний Николай Бирюков, находившийся в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание своей 40-летней дочери нанес ей множество ударов по голове металлической гантелью. Через несколько дней женщина от полученных повреждений скончалась в больнице.Суд с учетом мнения прокурора назначил Бирюкову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.