В Чапаевске осуждена председатель ТСЖ за присвоение денег жильцов
10 января 2018 19:24
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Судом установлено, что Р., будучи председателем ТСЖ заключила договор подряда с индивидуальным предпринимателем на установку ПВХ конструкций в многоквартирном доме на сумму 193 000 рублей. Однако при приеме выполненных работ индивидуальному предпринимателю оплачено лишь 163 000 рублей, оставшиеся 30 000 рублей, полученные от жильцов в счет оплаты услуг за установку пластиковых окон председателем ТСЖ были присвоены.
Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном возместила причиненный преступлением ущерб.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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