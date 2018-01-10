В Чапаевске осуждена председатель ТСЖ за присвоение денег жильцов

145

Судом установлено, что Р., будучи председателем ТСЖ заключила договор подряда с индивидуальным предпринимателем на установку ПВХ конструкций в многоквартирном доме на сумму 193 000 рублей. Однако при приеме выполненных работ индивидуальному предпринимателю оплачено лишь 163 000 рублей, оставшиеся 30 000 рублей, полученные от жильцов в счет оплаты услуг за установку пластиковых окон председателем ТСЖ были присвоены.Подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном возместила причиненный преступлением ущерб.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.