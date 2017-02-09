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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Чапаевске осужден бывший сотрудник полиции за сбыт и хранение героина

9 февраля 2017 15:48
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Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4, 5 года условно, с испытательным сроком на 3 года.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему оперуполномоченному (по делам несовершеннолетних) отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Чапаевск Алексею Сучкову. Он признан виновным по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Незаконное хранение наркотических средств".

Следствием и судом установлено, что Сучков сбыл гражданину героин (0,30 грамма). После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре у Сучкова было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин (1,60 грамма).

Приговором суда Сучкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4, 5 года условно, с испытательным сроком на 3 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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