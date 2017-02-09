В Чапаевске осужден бывший сотрудник полиции за сбыт и хранение героина

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Следствием и судом установлено, что Сучков сбыл гражданину героин (0,30 грамма). После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре у Сучкова было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин (1,60 грамма).Приговором суда Сучкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4, 5 года условно, с испытательным сроком на 3 года.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.