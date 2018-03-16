В Чапаевске мужчина осужден к 13 годам колонии за оборот наркотиков
16 марта 2018 20:22
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Судом установлено, что в июне 2017 года мужчина в целях сбыта приобрел и хранил в своей квартире наркотические средства - героин и карфентанил, которые впоследствии продавал жителям Чапаевска через Интернет. При сбыте путем «закладки» наркотического средства – карфентанила, массой 39 грамм одному из жителей города он был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства при досудебном соглашении обвиняемого о сотрудничестве, который оказал органам предварительного расследования содействие в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании иных лиц.
Суд признал подсудимого виновным и, принимая во внимание наличие в действиях подсудимого отягчающего обстоятельства – особо опасного рецидива преступлений, назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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