В Чапаевске кассир управляющей организации присвоила 953 тыс. рублей, внесенных жителями многоквартирных домов

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По версии следствия, в 2017 году кассир управляющей организации – ИП «Быков» похитила из кассы 953 тыс. рублей, внесенные жителями многоквартирных домов г. Чапаевска в счет оплаты за содержание и текущий ремонт. Похищенные денежные средства кассир потратила на личные нужды.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Ход расследования находится на контроле прокурора города, передает пресс-служба облпрокуратуры.