В Чапаевске дядя, за доведение до покушения на самоубийство своей несовершеннолетней племянницы, на 8 лет лишился свободы
24 декабря 2018 16:54
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Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Николаю Шилко. Он признан виновным по статье "Доведение лица до покушения на самоубийство путем жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, совершенного в отношении несовершеннолетнего лица".
Следствием и судом установлено, что в период времени с 8 января 2015 года по 18 апреля 2018 года Шилко, находясь со своей несовершеннолетней племянницей по месту проживания в одном из домов Чапаевска, постоянно наносил ей побои, унижал ее человеческое достоинство, высказывал оскорбления в грубой нецензурной форме.
Так, 18 апреля 2018 года, после очередного конфликта, Шилко высказал своей племяннице желание о наступлении ее смерти, одновременно выдворяя ее из дома, выталкивая в сторону выхода. Не выдержав систематического унижения, потерпевшая отправилась в строящееся здание, где сознательно предприняла попытку суицида. Однако довести задуманное до конца он не смогла поскольку была обнаружена братом и ей своевременна была оказана медицинская помощь.
Приговором суда Шилко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. С отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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