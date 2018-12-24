В Чапаевске дядя, за доведение до покушения на самоубийство своей несовершеннолетней племянницы, на 8 лет лишился свободы

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18+Следствием и судом установлено, что в период времени с 8 января 2015 года по 18 апреля 2018 года Шилко, находясь со своей несовершеннолетней племянницей по месту проживания в одном из домов Чапаевска, постоянно наносил ей побои, унижал ее человеческое достоинство, высказывал оскорбления в грубой нецензурной форме.Так, 18 апреля 2018 года, после очередного конфликта, Шилко высказал своей племяннице желание о наступлении ее смерти, одновременно выдворяя ее из дома, выталкивая в сторону выхода. Не выдержав систематического унижения, потерпевшая отправилась в строящееся здание, где сознательно предприняла попытку суицида. Однако довести задуманное до конца он не смогла поскольку была обнаружена братом и ей своевременна была оказана медицинская помощь.Приговором суда Шилко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. С отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области