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В Чапаевске две женщины заключены под стражу за попытку сбыть героин

27 марта 2018 22:51
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Довести до конца свои преступные действия они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.
Прокуратурой района признанно законным возбуждение уголовного дела по статье "Незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".

Сотрудниками О МВД  Чапаевска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 22 марта задержаны 29-летняя и 47-летняя местные жительницы, которые, действуя по предварительному сговору, пытались сбыть на территории Чапаевска два бумажным свертка, в которых находился героин общей массой 58 грамм.

Довести до конца свои преступные действия они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

Судом с учетом мнения прокуратуры района в отношении жительниц Чапаевска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ход расследования находится на контроле прокурора города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 



Фото из открытых источников
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