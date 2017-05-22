В Чапаевск пьяный отец убил свою дочь гантелью

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5 сентября 2016 года Бирюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей дочери, 1975 года рождения, не менее 14 ударов по голове металлической гантелью. 9 сентября 2016 года от полученных травм женщина скончалась в «Чапаевской центральной городской больнице».Приговором суда Бирюкову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.