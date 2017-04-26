В Борском районе Самарской области приостановлена деятельность автомойки, загрязнявшей воздух

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В Борском районе Самарской области приостановлена деятельность автомойки, которая нарушала федеральное законодательство «Об охране атмосферного воздуха». Предприятие совершало выброс вредных веществ без специального разрешения.Автомобильная мойка работала без разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, тем самым нарушая ч.1 ст.14 Федерального закон №96 «Об охране атмосферного воздуха». Индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 10 суток.Судебными приставами Борского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя – владельца автомойки. В рамках исполнительного производства должностными лицами УФССП России по Самарской области совершен выезд по месту совершения исполнительных действий, помещение автомойки опечатано, наложены пломбы. Таким образом, деятельность объекта приостановлена.