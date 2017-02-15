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В Большечерниговском районе перевозки детей школьными автобусами проходят с многочисленными нарушениями

15 февраля 2017 16:58
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Прокуратурой района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Прокуратурой Большечерниговского района проведена проверка обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Установлено, что в средней общеобразовательной школе села Августовка эксплуатируются автобусы с техническими неисправностями, при которых запрещается их эксплуатация. Так, на транспортном средстве на одной оси установлены ошипованные и неошипованные шины, ремень безопасности имеет видимые надрывы на лямке, в салонах автобусов находился мусор. Списки учащихся, подлежащих перевозке, директором школы не утверждаются, путевые листы водителями автобусов не получаются.

В школе поселка Восточный выявлены нарушения требований Правил дорожного движения. Так, установлен факт эксплуатации автобуса с не прошедшим в установленном порядке государственным техническим осмотром.

Также прокуратурой района установлено, что в нарушение требований законодательства в школе поселка Поляков осуществляется эксплуатация в зимний период (декабрь, январь, февраль) школьного автобуса, который не укомплектован зимними шинами, а имеющаяся резина не является всесезонной.

В школах поселка Аверьяновский, села Украинка осуществляется стоянка автобусов по месту жительства водителей в связи с отсутствием гаражных помещений и договоров на стоянку транспортных средств.

Прокуратурой района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района направлены материалы в ОГИБДД ОМВД РФ по Большечерниговскому району для возбуждения дел об административных правонарушениях.

Об итогах проверки проинформировано Южное управление министерства образования Самарской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

 
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Комментарии



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