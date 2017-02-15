В Большечерниговском районе перевозки детей школьными автобусами проходят с многочисленными нарушениями

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Установлено, что в средней общеобразовательной школе села Августовка эксплуатируются автобусы с техническими неисправностями, при которых запрещается их эксплуатация. Так, на транспортном средстве на одной оси установлены ошипованные и неошипованные шины, ремень безопасности имеет видимые надрывы на лямке, в салонах автобусов находился мусор. Списки учащихся, подлежащих перевозке, директором школы не утверждаются, путевые листы водителями автобусов не получаются.В школе поселка Восточный выявлены нарушения требований Правил дорожного движения. Так, установлен факт эксплуатации автобуса с не прошедшим в установленном порядке государственным техническим осмотром.Также прокуратурой района установлено, что в нарушение требований законодательства в школе поселка Поляков осуществляется эксплуатация в зимний период (декабрь, январь, февраль) школьного автобуса, который не укомплектован зимними шинами, а имеющаяся резина не является всесезонной.В школах поселка Аверьяновский, села Украинка осуществляется стоянка автобусов по месту жительства водителей в связи с отсутствием гаражных помещений и договоров на стоянку транспортных средств.Прокуратурой района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Кроме того, прокуратурой района направлены материалы в ОГИБДД ОМВД РФ по Большечерниговскому району для возбуждения дел об административных правонарушениях.Об итогах проверки проинформировано Южное управление министерства образования Самарской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.