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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Безенчукском районе полицейские изяли у молодого человека героин

15 ноября 2017 15:59
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Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, заметив людей в форме, явно занервничал и, оглядываясь по сторонам, выбросил небольшой сверток из кармана одежды на асфальт, после чего попытался скрыться.
Во время патрулирования поселка Безенчук сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, заметив людей в форме, явно занервничал и, оглядываясь по сторонам, выбросил небольшой сверток из кармана одежды на асфальт, после чего попытался скрыться. Стражи правопорядка приняли решение задержать мужчину и сообщить о данном факте в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что внутри выброшенного свертка находится героин общей массой 1,34 грамма. Задержанным оказался 24-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 
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Комментарии



Закон
15 ноября 2017  15:59
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который, заметив людей в форме, явно занервничал и, оглядываясь по сторонам, выбросил небольшой сверток из кармана одежды на асфальт, после чего попытался скрыться.
В Безенчукском районе полицейские изяли у молодого человека героин
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