В Безенчукском районе полицейские изяли у молодого человека героин

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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что внутри выброшенного свертка находится героин общей массой 1,34 грамма. Задержанным оказался 24-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражу.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.