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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Безенчукском районе молодой человек не менее двух раз ударил ножом сотрудника ДПС, теперь его ждет суд

23 ноября 2017 18:31
209
Он обвиняется по статье
Безенчукским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По версии следствия, 23 сентября 2017 года обвиняемый, находясь на улице 50 лет Октября села Приволжье Приволжского района Самарской области, нанес не менее двух ударов ножом в область правого предплечья инспектору ДПС отдела МВД России по Приволжскому району, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Незаконные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


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Комментарии



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