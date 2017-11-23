В Безенчукском районе молодой человек не менее двух раз ударил ножом сотрудника ДПС, теперь его ждет суд

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По версии следствия, 23 сентября 2017 года обвиняемый, находясь на улице 50 лет Октября села Приволжье Приволжского района Самарской области, нанес не менее двух ударов ножом в область правого предплечья инспектору ДПС отдела МВД России по Приволжскому району, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Незаконные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.