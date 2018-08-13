В Безенчуке молодой человек посылал через соцсеть фотографии интимного характера несовершеннолетней девочке
13 августа 2018 20:07
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По версии следствия, в период времени с июля по август 2018 года подозреваемый по средствам социальной сети «Вконтакте» присылал личные фотографии интимного характера несовершеннолетней девочке.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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