В Башкирии после ДТП с девятью погибшими задержали водителя грузовика

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело ​по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).«По предварительным данным, житель Аскинского района республики, 1977 года рождения, управляя грузовиком MAN, допустил занос прицепа, груженного щебнем, с выездом на встречную полосу», — говорится в сообщении. В результате грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который двигался по маршруту Уфа — Усть-Катав.Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса — житель Челябинской области и восемь пассажиров в возрасте от 20 до 66 лет. Все они погибли на месте происшествия, говорится в сообщении. Двое пострадавших (1988 и 1952 года рождения) были госпитализированы. Еще двоим пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили.Столкновение грузовика с микроавтобусом произошло 27 февраля. В Госавтоинспекции отмечали, что это стало «вторым серьезным ДТП» за этот день, произошедшим на трассе М5. Ранее на 1284-м км трассы столкнулись два грузовика, погибли три человека.Фото: МВД