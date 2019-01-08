В 2018 году россияне накурили в неположенных местах на 74 млн рублей штрафов
8 января 2019 19:23
46
За курение в неположенных местах в прошлом году российским гражданам пришлось раскошелится на более чем 74 миллиона рублей. Именно на такую сумму были оплаченные штрафы за соответствующее нарушение, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Больше всего подобных нарушений было зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.
Сейчас в зависимости от того, где было совершено правонарушение, размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.
В ноябре прошлого года в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты и вокзалы. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посчитала, что это будет просто потаканием человеческой слабости.
А в августе 2018 года Лайф рассказывал, что сами стражи порядка иногда нарушают закон. Мужчину, сделавшего замечание полицейским не курить в неположенном месте, правоохранители поместили в камеру. За незаконное задержание их приговорили к более чем трём годам колонии.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 января 2019 19:23
Сейчас в зависимости от того, где было совершено правонарушение, размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей. Закон
45
7 января 2019 14:39
По словам мужчины, он не знал, что такие товары запрещены в России, раз их можно свободно купить в Интернете. Закон
539
31 декабря 2018 13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве. Закон
512
29 декабря 2018 14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
571
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
422
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
549
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
774
Происшествия
8 января 2019 15:37
Мужчина имел третий разряд по альпинизму и состоял в Федерации альпинизма Камчатского края. Происшествия
184
8 января 2019 12:30
Авария произошла в Мордовии. Происшествия
203
8 января 2019 11:50
С пожаром боролись 29 человек. Происшествия
245
Криминал
8 января 2019 11:15
Пассажир похитил денежные средства в размере 1000 рублей, лежавшие между сидениями, и сотовый телефон. Криминал
189
8 января 2019 10:43
Преступление раскрыто по горячим следам. Криминал
186
7 января 2019 12:41
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
304
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
508
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
748
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
726
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
928
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
603
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1208
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1404
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1222
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1568
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1955
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2116
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3351
Мероприятия