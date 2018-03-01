Увольнение без заявления работника грозит большими штрафами

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В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области поступило обращение гражданки А. с жалобой на действия своегоработодателя. В июне 2017 года заявительница устроилась косметологом в салон красоты. По просьбе директора салона красоты в трудовом договоре была указана минимальная заработная плата в размере 7 500 рублей. По истечении месяца заработная плата заявительнице выплачена не была. Директор салона красоты сообщила, что в связи с переездом на новое место, организация временно приостановит свою деятельность, когда и куда выходить на новое место работы гражданке А. обещали сообщить дополнительно. После этого директор пропала вместе с трудовой книжкой работницы, на телефонные звонки не отвечала, по месту нахождения салона красоты не объявлялась.Гражданка А. обратилась с заявлением в Государственную инспекцию труда в Самарской области, где получила разъяснительный ответ о необходимости обращения в суд за защитой своих прав.Обращение гражданки А. поступило Уполномоченному по правам человека в Самарской области через общественного помощника ЗубовуЕлену Васильевну, которая сообщила о случившейся ситуации. По результатам изучения материалов, представленных заявительницей,было направлено письмо в адрес прокурора Октябрьского района города Самары с просьбой провести проверку и принять к нарушителям меры прокурорского реагирования.Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой была выявлена задолженность по заработной плате перед заявительницей в размере 3 500 рублей. Также в ходе проверки было установлено, что в отношении заявительницы директором салона красоты был издан приказ о прекращении трудовых отношений (об увольнении). Приказ об увольнении был издан необоснованно, так как гражданка А. заявление с просьбой прекратить трудовые отношения директору салона красоты не подавала, с приказом об увольнении ознакомлена не была, трудовая книжка ей выдана не была, уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой не направлялось, окончательный расчет произведен не был.По результатам проведенной проверки директор салона красоты по представлению прокурора была привлечена к дисциплинарнойответственности в виде выговора, организация и директор привлечены к административной ответственности по части 1 и части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» в виде штрафа в размере 70 000 рублей и предупреждения. Меры прокурорского реагирования были реализованы в полном объеме, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.