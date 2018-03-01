Увольнение без заявления работника грозит большими штрафами
1 марта 2018 15:07
172
работодателя. В июне 2017 года заявительница устроилась косметологом в салон красоты. По просьбе директора салона красоты в трудовом договоре была указана минимальная заработная плата в размере 7 500 рублей. По истечении месяца заработная плата заявительнице выплачена не была. Директор салона красоты сообщила, что в связи с переездом на новое место, организация временно приостановит свою деятельность, когда и куда выходить на новое место работы гражданке А. обещали сообщить дополнительно. После этого директор пропала вместе с трудовой книжкой работницы, на телефонные звонки не отвечала, по месту нахождения салона красоты не объявлялась.
Гражданка А. обратилась с заявлением в Государственную инспекцию труда в Самарской области, где получила разъяснительный ответ о необходимости обращения в суд за защитой своих прав.
Обращение гражданки А. поступило Уполномоченному по правам человека в Самарской области через общественного помощника Зубову
Елену Васильевну, которая сообщила о случившейся ситуации. По результатам изучения материалов, представленных заявительницей,
было направлено письмо в адрес прокурора Октябрьского района города Самары с просьбой провести проверку и принять к нарушителям меры прокурорского реагирования.
Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой была выявлена задолженность по заработной плате перед заявительницей в размере 3 500 рублей. Также в ходе проверки было установлено, что в отношении заявительницы директором салона красоты был издан приказ о прекращении трудовых отношений (об увольнении). Приказ об увольнении был издан необоснованно, так как гражданка А. заявление с просьбой прекратить трудовые отношения директору салона красоты не подавала, с приказом об увольнении ознакомлена не была, трудовая книжка ей выдана не была, уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой не направлялось, окончательный расчет произведен не был.
По результатам проведенной проверки директор салона красоты по представлению прокурора была привлечена к дисциплинарной
ответственности в виде выговора, организация и директор привлечены к административной ответственности по части 1 и части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» в виде штрафа в размере 70 000 рублей и предупреждения. Меры прокурорского реагирования были реализованы в полном объеме, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 марта 2018 15:21
По предварительным данным, пожар произошел в результате неисправности электропроводки. Закон
154
1 марта 2018 15:07
Закон
170
1 марта 2018 13:16
Мэрию, МУП «Ярмарки Самары» и городской департамент управления имуществом заподозрили в нарушении закона о защите прав конкуренции. Закон
170
1 марта 2018 10:59
Судебные приставы 63 региона продолжают знакомить граждан с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств». Закон
194
28 февраля 2018 22:59
Она похитила у предприятия 3 млн 273 тыс. рублей. Закон
770
28 февраля 2018 22:36
Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса — житель Челябинской области и восемь пассажиров в возрасте от 20 до 66 лет. Закон
345
28 февраля 2018 17:13
Поводом для рассмотрения стала жалоба жительницы Вологодской области. Закон
291
Происшествия
1 марта 2018 17:15
Его использовали при монтаже второго слоя покрытия купола. Происшествия
848
1 марта 2018 16:56
По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Происшествия
97
1 марта 2018 15:39
Спасатели при помощи шанцевого инструмента отогнули центральные стойки и отрезали ремни безопасности для деблокирования погибших из деформированной... Происшествия
138
Криминал
1 марта 2018 12:58
Ей грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Криминал
176
1 марта 2018 12:12
Его задержали по горячим следам. Криминал
139
1 марта 2018 11:55
Житель Тюменской области и жительница Самары похищали деньги клиентов под видом оказания высококвалифицированной медпомощи. Криминал
172
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
554
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
504
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1022
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
713
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
769
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2112
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1378
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
660
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3806
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2192
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2634
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2530
Мероприятия