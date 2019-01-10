Уничтожал улики. Украинский пограничник пытался съесть взятку при задержании
10 января 2019 19:58
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В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.
— Задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США... Во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов инспектора задержали... Чтобы избавиться от предмета преступления — денег — и в дальнейшем избежать ответственности за совершение преступления, пограничник пытался их съесть, — уточняется в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по факту преступления возбуждено дело по статье "Получение взятки", проверяется причастность других сотрудников КПП.
Фото: © Pixabay
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