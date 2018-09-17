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Уголовное дело по факту нападения мужчины на продавца и посетителя магазина могут передать для дальнейшего расследования в СУ СКР СО

17 сентября 2018 19:02
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В связи с тем, что следственное управление усмотрело более тяжкий состав преступления, в котором подозревается задержанный за разбойное нападение мужчина.
Следственное управление инициировало изъятие из органов полиции материалов уголовного дела по факту нападения на продавца и посетителя магазина.

В настоящее время органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).

Так, 7 сентября 2018 года подозреваемый, находясь в помещении магазина, расположенного в Кировском районе города Самары, причинил телесные повреждения продавцу и посетительнице указанного магазина.

В средствах массовой информации размещен видеоролик, на котором зафиксирован факт нападения. В связи с тем, что следственное управление усмотрело более тяжкий состав преступления, в котором подозревается задержанный за разбойное нападение мужчина, руководство следственного управления обратилось в органы прокуратуры с инициативой изъятия материалов уголовного дела и передачи для дальнейшего расследования в следственное управление СКР по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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