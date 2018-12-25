Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных
25 декабря 2018 22:39
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Как будет работать закон о домашних животных:
- Контактные зоопарки закроют. Содержание и использование животных потребует лицензирования с 1 января 2022 года. Это коснётся различных котокафе и дельфинариев.
- Цирки накажут за жестокое обращение с животными. Если будет доказано, что животных истязали или применяли к ним медикаменты. Также цирки обяжут содержать животных до старости.
- Тигры, обезьяны и другие экзотические звери переедут из квартир. Закон запретит покупать новых экзотических животных с 1 января 2020 года. Но тех, кто уже живёт в квартирах, выселять не будут.
- Собак опасных пород запретят выгуливать без поводка и намордника. Это: питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья лайка, анатолийский карабаш, стаффордшир-терьер и кавказская овчарка.
- Отлов собак возьмут под контроль. Процесс ловли обяжут снимать на видеокамеру. Всех чипированных собак запретят трогать. Также запретят усыплять собак в приютах.
- Каждый сможет получить удостоверение общественного инспектора по защите животных. Эту должность вводят в помощь работникам ветеринарного надзора. Добровольный помощник сможет выявлять нарушения и спасать зверей.
- За жестокое обращение с животными хозяев могут оштрафовать и даже посадить. Закон запрещает выгонять любимца на улицу, жестоко обращаться. Обязывает убирать за ним. А выгуливать — лишь в разрешённых местах.
- Сейчас лишь 27% питомцев в России прививают и регулярно обследуют. Это исследования компании "Инвитро". Каждый третий питомец никогда не был у ветеринара. Большинство питомцев не чипированы.
Закон очень важен для защитников животных. Но к нему ещё много вопросов. Не ясна мера наказания за многие преступления. Непонятно, как следить за соблюдением закона. Эти вопросы депутаты обсудят весной.
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