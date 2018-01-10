Учредитель «Антикоррупционного комитета Самарской области» получил условный срок за дачу взятки

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Установлено, что 24 марта 2017 Апшев, находясь на территории автозаправочной станции в Кировском районе Самары, передал начальнику отделения (отделение по противодействию незаконной миграции) отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 100 тысяч рублей в качестве первой части взятки на общую сумму 700 тысяч рублей, за не применение административной ответственности в случае выявления совершенных административных правонарушений в сфере миграционной деятельности.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.Приговором федерального суда Кировского района города Самары Апшеву назначено наказание в виде 4 лет лишении свободы условно, со штрафом в доход государства в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.