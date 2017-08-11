Участники преступного сообщества, поставлявшего героин в исправительные учреждения Самарской области, пойдут под суд

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По версии следствия, организаторы и участники сообщества в составе 12 человек разработали алгоритм передачи наркотиков и получения денег с использованием тайников-закладок, системы денежных переводов «Qiwi-кошелек», банковских карт, оформленных на подставных лиц, частой сменой телефонных аппаратов, SIM – карт и номеров Qiwi-кошельков. В числе лиц, совершавших преступления, значатся осужденные отбывающие наказания в исправительных колониях, они же осуществляли фасовку и реализовывали наркотик мелкими дозами потребителям. С четырьмя участниками сообщества ранее уже заключены досудебные соглашения и они осуждены к длительным срокам наказания.С января по октябрь 2015 года преступники сбывали героин на территории исправительных учреждений ГУФСИН Самарской и Оренбургской областей путем переброса свертков с наркотиком через забор.Всего ими реализовано более 1 600 грамм героина, получен доход свыше 24 миллионов рублей, который легализован путем перевода на банковские счета.После вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.