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Убийцы самарского бизнесмена Вадима Винокурова будут отвечать перед судом

17 ноября 2017 19:08
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Преступление не было раскрыто «по горячим следам», но сотрудниками правоохранительных органов несколько лет проводилась масштабная оперативно – розыскная работа. В итоге сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области были уст
В ночь с 28 на 29 мая 2014 года в своем катере на реке Татьянка в Куйбышевском районе города Самары было обнаружено тело Вадима Винокурова, со множественными (не менее 22) огнестрельными ранениями.

Преступление не было раскрыто «по горячим следам», но сотрудниками правоохранительных органов несколько лет проводилась масштабная оперативно – розыскная работа. В итоге сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области были установлены лица, причастные к совершению преступления.

В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 42-летнему исполнителю убийства, ранее судимому за совершение тяжких преступлений в отношении жизни и здоровья человека, по статьям "Убийство", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", и 29-летнему мужчине, обвиняемому по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В ходе следствия из незаконного оборота изъято: 1 пистолет ПМ; 1 травматическое оружие МР; 2 гранаты Ф-1. Летом 2017 года с участием привлеченных специалистов и глубоководного оборудования в русле реки Волги обнаружена деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства Винокурова, затопленная обвиняемыми с целью сокрытия следов преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ м ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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