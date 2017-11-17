Убийцы самарского бизнесмена Вадима Винокурова будут отвечать перед судом
17 ноября 2017 19:08
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Преступление не было раскрыто «по горячим следам», но сотрудниками правоохранительных органов несколько лет проводилась масштабная оперативно – розыскная работа. В итоге сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области были установлены лица, причастные к совершению преступления.
В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение 42-летнему исполнителю убийства, ранее судимому за совершение тяжких преступлений в отношении жизни и здоровья человека, по статьям "Убийство", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", и 29-летнему мужчине, обвиняемому по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
В ходе следствия из незаконного оборота изъято: 1 пистолет ПМ; 1 травматическое оружие МР; 2 гранаты Ф-1. Летом 2017 года с участием привлеченных специалистов и глубоководного оборудования в русле реки Волги обнаружена деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства Винокурова, затопленная обвиняемыми с целью сокрытия следов преступления.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ м ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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