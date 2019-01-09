Убийцу попутчицы по BlaBlaCar заподозрили в серии нападений на женщин
9 января 2019 17:50
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По словам собеседника агентства, один эпизод уже установлен. 25 декабря следствие выяснило, что в ноябре Чикирёв ограбил и попытался изнасиловать женщину в столичном районе Кунцево. Обвиняемый ударом сзади оглушил жертву в подъезде жилого дома и начал раздевать.
— В момент, когда нападавший собирался начать изнасилование, потерпевшая очнулась и попросила отпустить её. Подозреваемый согласился, отнял у неё деньги и ценные вещи и скрылся, — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас следователи проверяют причастность фигуранта дела BlaBlaCar к двум нападениями на женщин в Ярославле, двум — во Владимире и одному — в Подмосковье.
Напомним, Чикирёв был задержан 30 декабря по подозрению в причастности к исчезновению директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. Женщина пропала 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar. Обвиняемый не стал отрицать вину и даже показал, где спрятал тело москвички.
Фото: СКР
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