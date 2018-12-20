Убийцу чемпиона-пауэрлифтера из Хабаровска приговорили к 18 годам колонии
20 декабря 2018 21:40
198
— Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением срока в два года, — огласила судья Светлана Назарова.
Аллахверанова признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Меж тем гособвинение просило наказать подсудимого и лишить его свободы на 19 лет. Ранее преступник признал свою вину и попросил прощения у родных убитого спортсмена.
В августе 2017 года в результате драки возле одного из кафе в центре Хабаровска был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Позднее Анар Алияр-оглы Аллахверанов, которого подозревали в убийстве, сам сдался следствию.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 декабря 2018 21:40
Ранее преступник признал свою вину и попросил прощения у родных убитого спортсмена. Закон
177
19 декабря 2018 19:50
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Закон
249
18 декабря 2018 20:17
При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично. Закон
344
18 декабря 2018 19:29
В результате размещения отходов был перекрыт и загрязнен тяжелыми металлами, нефтепродуктами плодородный слой почвы, причинен вред растительному и животному... Закон
325
18 декабря 2018 16:57
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Закон
381
18 декабря 2018 16:48
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
279
18 декабря 2018 16:07
В основу нынешних проблем полковника Рабинович легли сложные взаимоотношения двух бизнесменов. Закон
13890
Происшествия
20 декабря 2018 16:31
Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления. Происшествия
191
20 декабря 2018 13:40
Пенсионерка перебегала дорогу в неположенном месте. Происшествия
164
19 декабря 2018 23:41
Сумма ущерба от налета на один из ломбардов превышает 3 млн рублей. Происшествия
397
Криминал
20 декабря 2018 14:41
В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Криминал
244
20 декабря 2018 11:03
Ранее он уже привлекал внимание полиции. Криминал
190
20 декабря 2018 10:55
Оба преступления были совершены в сумеречное время суток. Криминал
165
Видео
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
197
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1808
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
688
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1078
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
976
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
695
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1193
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1056
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1432
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1822
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1918
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3142
Мероприятия