Убийцу чемпиона-пауэрлифтера из Хабаровска приговорили к 18 годам колонии

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— Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением срока в два года, — огласила судья Светлана Назарова.Аллахверанова признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Меж тем гособвинение просило наказать подсудимого и лишить его свободы на 19 лет. Ранее преступник признал свою вину и попросил прощения у родных убитого спортсмена.В августе 2017 года в результате драки возле одного из кафе в центре Хабаровска был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. Позднее Анар Алияр-оглы Аллахверанов, которого подозревали в убийстве, сам сдался следствию.