У жителя Пестравского района оперативники изъяли крупную партию наркотиков
14 марта 2019 18:54
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В ходе отработки полученных сведений оперативники задержали подозреваемого по месту работы. Во время беседы с полицейскими предполагаемый злоумышленник потерял сознание, у него начались судороги. Полицейские незамедлительно начали оказывать первую помощь и вызвали медиков. Прибывшая бригада установила, что подозреваемый симулировал приступ.
В дальнейшем в ходе осмотра места жительства предполагаемого злоумышленника, расположенного на улице Крайнюковская села Пестравки, в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой 4375,6 г., гашишное масло общей массой в высушенном состоянии 23,88 г. и тетрагидроконнабинол массой 0,0392 г.
По словам задержанного, наркотики он хранил без цели сбыта. В настоящее время оперативники проверяют данную версию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.228 Уголовного кодекса России «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
С 11 по 22 марта 2019 года в Самарской области проходит I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В рамках акции каждый неравнодушный гражданин сможет позвонить и сообщить круглосуточно и анонимно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Контактные телефоны Вы можете найти здесь, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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