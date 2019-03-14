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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

У жителя Пестравского района оперативники изъяли крупную партию наркотиков

14 марта 2019 18:54
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Пестравского района получили оперативную информацию, что 44-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе отработки полученных сведений оперативники задержали подозреваемого по месту работы. Во время беседы с полицейскими предполагаемый злоумышленник потерял сознание, у него начались судороги. Полицейские незамедлительно начали оказывать первую помощь и вызвали медиков. Прибывшая бригада установила, что подозреваемый симулировал приступ.

В дальнейшем в ходе осмотра места жительства предполагаемого злоумышленника, расположенного на улице Крайнюковская села Пестравки, в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой 4375,6 г., гашишное масло общей массой в высушенном состоянии 23,88 г. и тетрагидроконнабинол массой 0,0392 г.

По словам задержанного, наркотики он хранил без цели сбыта. В настоящее время оперативники проверяют данную версию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.228 Уголовного кодекса России «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

С 11 по 22 марта 2019 года в Самарской области проходит I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции каждый неравнодушный гражданин сможет позвонить и сообщить круглосуточно и анонимно об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Контактные телефоны Вы можете найти здесь, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.


Фото:     пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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Комментарии



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