У задержанного в парке пьяного жителя Похвистнево полицейские изъяли пакет с марихуаной

73

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в кармане его толстовки был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилась марихуана общей массой 30,48 граммов.Подозреваемый - ранее не судимый безработный местный житель 1990 года рождения, пояснил, что ранее в гаражном массиве во дворе дома на улице Куйбышева он увидел дикорастущую коноплю, части которой нарвал, сложил в пакет и стал хранить для личного потребления без цели сбыта.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Ведется дознание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области