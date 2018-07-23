У водителя МП "Самарагорсвет" изъято больше 7,7 кг наркотиков
23 июля 2018 15:27
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Ночью 22 июля они задержали 38-летнего водителя муниципального предприятия "Самарагорсвет".
"При осмотре подсобного помещения по месту его работы на проспекте Ленина, 10 найдены и изъяты семь пакетов с наркотическим средством N-метилэфедрон общей массой 6678,2 гр, а также 14 брикетов с гашишем общей массой 1188,5 гр", - сообщает vkonline.ru со ссылкой на источник в полиции.
Уголовное дело возбуждено в этот же день, сейчас ведется следствие.
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