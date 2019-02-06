У турецких контрабандистов изъяли Библию возрастом около 1200 лет

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Отмечается, что изъятая Библия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.По данным агентства, задержано шесть человек, причастных к совершению преступления.Трое из них пытались найти покупателя Библии.Фото: pixabay