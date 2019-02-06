У турецких контрабандистов изъяли Библию возрастом около 1200 лет
6 февраля 2019 22:28
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Отмечается, что изъятая Библия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц.
По данным агентства, задержано шесть человек, причастных к совершению преступления.
Трое из них пытались найти покупателя Библии.
Фото: pixabay
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