У тольяттинца полицейские изъяли холодное оружие - нунчаки, возбуждено уголовное дело

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По результатам экспертизы полицейские приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».По данным сотрудников полиции, 41-летний подозреваемый нигде не работает, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. В настоящее время полицейские устанавливают, откуда у мужчины холодное оружие, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области