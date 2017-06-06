У самарца в квартире полицейские изъяли около 4 кг синтетического наркотика

133

Вечером, 3 июня, на улице Ново-Вокзальной в Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, у которого обнаружен и изъят синтетический наркотик массой более 5 грамм. 4 июня в отношении Митрофанова В.Ю. возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта".В тот же день, в ходе проведения обыска по месту его жительства, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще около 4 кг синтетического наркотика.5 июня в судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото omskregion.info