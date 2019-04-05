У самарца изъяли более одного килограмма "синтетики"

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий к сотрудникам Управления по незаконному обороту наркотиков поступила информация о том, что 30-летний житель Самары может быть причастен к сбыту наркотических веществ. В ходе отработки полученных сведений оперативники задержали подозреваемого. Входе осмотра места жительства предполагаемого злоумышленника, в присутствии понятых полицейские изъяли большое количество полиэтиленовых пакетиков с неизвестным веществом.Изъятое вещество полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр. В результате специалисты установили, что представленные вещества являются наркотическими средствами - метилэфедрон, мефедрон и амфетамин. Общая масса составила более одного килограмма, что относиться к особо крупному размеру. Как установили оперативники злоумышленник посредством сети Интернет приобретал партии наркотиков и через тайники-закладки реализовывал мелкими дозами.Теперь в отношении безработного гражданина возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан. Сотрудники полиции выясняют каналы поставки наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области