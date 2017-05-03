У самарца изъяли почти семь килограммов синтетических наркотиков
3 мая 2017 14:40
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В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили свертки с неизвестными веществами. Все они были направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.
В результате физико-химического исследования было установлено, что изъятое является синтетическими наркотическими средствами. Как выяснили сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотиков, сбыть запрещенный товар, хранившийся в квартире, мужчина собирался с помощью закладок в различных районах города. Молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, официально нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодой человек задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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