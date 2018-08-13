Троих детей хотят признать банкротами из-за невыплаченной ипотеки умершей матери
13 августа 2018 21:58
229
Сейчас с несовершеннолетними в деревне Дубровка Красноармейского района живёт отец Алексей Березин, который развёлся с их матерью в 2009 году. В 2013-м женщина оформила ипотеку, а в 2015-м скончалась. Трое детей после её смерти получили не только жильё, но и ипотечный кредит.
Правозащитники привлекли к проблеме эксперта по долгам — юриста Вячеслава Курилина, который предлагает признать детей банкротами. По его словам, это позволит гасить долг без пени и главное не отдавать квартиру.
— Уникальность данной ситуации заключается в том, что подаваться заявление в рамках дела о банкротстве будет отцом от имени несовершеннолетних детей, — цитирует Курилина пресс-служба Павловой.
Фото: Pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 августа 2018 21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Закон
228
13 августа 2018 20:07
Возбуждено уголовное дело. Закон
185
12 августа 2018 19:25
Согласно документам иска, страховая компания покрыла лишь часть затрат на ремонт автомобиля после ДТП, виновником которого стал артист. Закон
516
12 августа 2018 16:10
Глава ведомства поручил своим сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира. Закон
317
11 августа 2018 21:41
Также Таганский районный суд Москвы запретил им работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Закон
862
10 августа 2018 22:30
Закон
554
Происшествия
13 августа 2018 23:42
Жертвами аварии также стали двое членов экипажа винтокрылой машины, которые были гражданами этой республики. Происшествия
48
13 августа 2018 21:48
Мужчина отдыхал с семьёй в загородном доме и решил пострелять из пневматического оружия. Происшествия
228
13 августа 2018 21:03
Насекомому не хватило меньше метра, чтобы сбежать с драгоценным камнем, но не получилось. Происшествия
153
Криминал
13 августа 2018 13:46
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Криминал
147
13 августа 2018 12:53
Ему добавят обвинений по трем эпизодам поставок в больницы региона медтехники без соответствующей регистрации. Криминал
163
13 августа 2018 11:59
Пострадавший сам обратился в полицию. Криминал
162
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
418
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
944
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
738
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1330
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1117
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1150
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
517
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
367
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1723
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1717
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3385
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2489
Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса