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Троих детей хотят признать банкротами из-за невыплаченной ипотеки умершей матери

13 августа 2018 21:58
229
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду.
Ранее суд приговорил взыскать с несовершеннолетних задолженность по кредиту и квартиру, передает life.ru. В Челябинской области женщина умерла, оставив троим несовершеннолетним детям ипотечный кредит. Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к южноуральскому омбудсмену Маргарите Павловой с просьбой оказать помощь оказавшимся в непростой ситуации детям.

Сейчас с несовершеннолетними в деревне Дубровка Красноармейского района живёт отец Алексей Березин, который развёлся с их матерью в 2009 году. В 2013-м женщина оформила ипотеку, а в 2015-м скончалась. Трое детей после её смерти получили не только жильё, но и ипотечный кредит.

Правозащитники привлекли к проблеме эксперта по долгам — юриста Вячеслава Курилина, который предлагает признать детей банкротами. По его словам, это позволит гасить долг без пени и главное не отдавать квартиру.

— Уникальность данной ситуации заключается в том, что подаваться заявление в рамках дела о банкротстве будет отцом от имени несовершеннолетних детей, — цитирует Курилина пресс-служба Павловой. 



Фото: Pixabay
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Комментарии



Закон
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Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду.
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