Три самарских адвоката пойдут под суд за "посредничество во взяточничестве" и "мошенничество"
1 ноября 2018 18:53
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По версии следствия, в 2015 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от гражданки 1 миллиона 350 тысяч рублей для дальнейшей передачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за принятие решения о заключении досудебного соглашения, а также об изменении меры пресечения и в последующем смягчения наказания сыну указанной женщины по уголовному делу, возбужденному в отношении него.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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