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Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ

29 июня 2018 19:48
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Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
33-летнего предпринимателя Ростислава Гергеля поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения, но суд его пожалел. Происшествие с г-ном Гергелем датировано апрелем 2018 года. Его автомобиль поздно ночью остановили сотрудники ДПС и заметили необычайно бодрое состояние водителя, передает "Самарское обозрение".

Медосидетельствование установило факт опьянения синтетическими катинонами без назначения врача. Это новый класс так называемых дизайнерских наркотиков, обладающих психостимулирующим действием.

В отношении нарушители завели административное дело, а в суде выяснилось, что Гергель не имеет российского гражданства. В конце апреля 2018 года суд Комсомольского района постановил подвергнуть его наказанию в виде штрафа в сумме 4 тыс. руб. и административного выдворения за пределы РФ в виде «самостоятельного контролируемого выезда».

Нарушитель подал жалобу в Самарский областной суд, и недавно его дело было пересмотрено с учетом личности Гергеля. Вышестоящая инстанция учла, что Гергель с детства живет в России, закончил тут школу, постоянно работает с 2004 года, поставлен на учет в пенсионном фонде и налоговой инспекции.

В 2017 году фигурант зарегистрировал ИП со специализацией «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования». Мать Гергеля является гражданкой РФ, семейных связей за пределами России он не имеет. В итоге областной суд сжалился и отменил наказание в виде депортации. А вот штраф ему все-таки придется заплатить.  
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Комментарии



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