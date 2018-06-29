Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ

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Медосидетельствование установило факт опьянения синтетическими катинонами без назначения врача. Это новый класс так называемых дизайнерских наркотиков, обладающих психостимулирующим действием.В отношении нарушители завели административное дело, а в суде выяснилось, что Гергель не имеет российского гражданства. В конце апреля 2018 года суд Комсомольского района постановил подвергнуть его наказанию в виде штрафа в сумме 4 тыс. руб. и административного выдворения за пределы РФ в виде «самостоятельного контролируемого выезда».Нарушитель подал жалобу в Самарский областной суд, и недавно его дело было пересмотрено с учетом личности Гергеля. Вышестоящая инстанция учла, что Гергель с детства живет в России, закончил тут школу, постоянно работает с 2004 года, поставлен на учет в пенсионном фонде и налоговой инспекции.В 2017 году фигурант зарегистрировал ИП со специализацией «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий и промышленного оборудования». Мать Гергеля является гражданкой РФ, семейных связей за пределами России он не имеет. В итоге областной суд сжалился и отменил наказание в виде депортации. А вот штраф ему все-таки придется заплатить.