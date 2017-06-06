Тольяттинский студент, за попытку выехать в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ, проведет два года в колонии

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Установлено, что в начале октября 2016 года Мирзозода вступил интернет-сообщество террористической направленности и установил контакт с вербовщиком «ИГ». Под влиянием последнего, принял решение о выезде в Сирию и вступлении в МТО «ИГ». В целях реализации указанных планов вербовщик приобрел на имя Мирзозоды электронные билеты на самолет по маршруту «Самара-Москва- Стамбул».На основании результатов оперативно-розыскной деятельности 19 октября 2016 года следственным отделом Управления в отношении Мирзозоды возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». В ходе опроса Мирзозода дал признательные показания в отношении обстоятельств инкриминируемого ему деяния.25 апреля 2017 года решением Приволжского окружного военного суда Мирзозода Салмоншои Саидакрам признан виновным и ему, с учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.Фото: news.rambler.ru