Тольяттинский "Витас" обворовывал по ночам элитные коттеджи в Самаре
2 февраля 2019 16:05
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Пропажу потерпевшие, среди которых были люди не только финансово-обеспеченные, но и влиятельные, обнаруживали лишь утром. От многих были заявления в полицию. Суммы ущерба варьировались от 15 - 20 тысяч до 400 тысяч рублей.
Из вещей были украдены фотоаппарат, норковая шуба и робот-пылесос.
Конечно, не все потерпевшие жили с открытыми дверями и окнами. Если всё оказывалось закрыто на замки, вор взламывал пластиковое окно принесённой с собой фомкой, забирался в дом и также забирал, что лежало в свободном доступе. Сейфы не взламывал.
В настоящее время в уголовном деле по серии краж зафиксировано 9 краж. С большой степенью вероятности можно говорить, что это не весь список криминальных деяний подозреваемого. Кто-то из жертв посчитал ущерб незначительным, а кто-то - известный в губернии человек - не стал «светиться» в полицейских сводках.
Розыском вора занимались сотрудники отделения по раскрытию квалифицированных краж ОРИП УУР ГУ МВД России по Самарской области и их коллеги из территориальных отделов полиции.
Благодаря огромной проделанной работе оперативники вышли на 40-летнего вора-рецидивиста Андрея А., жителя Тольятти. Ранее неоднократно судимый Андрей А., считающий себя «правильным вором», якобы живущим «по понятиям», имел кличку Витас.
В ночь с 17 на 18 января этого года оперативники вели наблюдение за подозреваемым. На этот раз его путь лежал в посёлок Белозёрки Красноярского района Самарской области. Где Андрей провёл более трёх часов. Из чего следовал логический вывод, что он вполне мог совершить очередную кражу. Поэтому сыщики приняли решение о его задержании на развилке с максимальной мерой осторожности, так как подозреваемый мог оказать сопротивление, ранее он занимался боями без правил. Но во время отбытия наказания сильно похудел, хотя навыки вполне мог сохранить.
Момент задержания прошёл очень быстро. Вора доставили в полицию.Андрей А. на сотрудничество со следствием не идёт, от дачи показаний отказывается. Впрочем, это его обычный способ защиты, он никогда не даёт показаний против себя. В ходе обыска по месту его проживания изъята банковская карта, похищенная с места одной из краж, а также его обувь и одежда для проведения экспертизы. Из вещей удалось вернуть только робот-пылесос. В настоящее время проводятся следственные действия в рамках возбуждённого уголовного дела, передает пресс-служба ГУ МВДпо Самарской области.
По материалам газеты "Право"
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