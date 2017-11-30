Тольяттинский ОМОН завершил полевой выход
30 ноября 2017 12:32
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Сотрудники ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области завершили полевой выход, в рамках которого они совершенствовали свою профессиональную подготовку.
На войсковом полигоне сотрудники отряда провели стрельбы, в том числе в ночное время, сдали нормативы по стрельбе из штатного оружия, состоящего на вооружении подразделения. Бойцы ОМОН приняли участие в боевом гранатометании. Помимо огневой, они отработали нормативы по топографической, медицинской и тактико-специальной подготовке, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
В течение недели бойцы специального подразделения оттачивали навыки своих действий в различных ситуациях, тренировали индивидуальные навыки и слаженность работы в составе функциональных групп. Так, в частности, сотрудники тольяттинского ОМОН отработали процедуру зачистки здания от условного противника и методику задержания вооруженных преступников, передвигающихся на автотранспорте.
«Сотрудники нашего отряда на практике применили знания, которые необходимы им в повседневной службе. Бойцы регулярно повышают свой профессиональный уровень, а такие полевые выходы – своеобразный экзамен, который они сдают в условиях, максимально приближенных к реальным» - отметил командир ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Иштимиров.
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