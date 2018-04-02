Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших имущество в торговой точке на сумму более 2 миллионов рублей

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В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения. Злоумышленники были одеты в куртки темного цвета с капюшоном, лица прикрыты темным шарфом, на руках одеты перчатки белого цвета. Двое подозреваемых были в штанах темного цвета, на ногах одного из злоумышленников была надета обувь темного цвета, на другом светлого. Третий подозреваемей был одет в темные джинсы с потертостями в области колен темного цвета и светлые кроссовки.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых, сообщить по телефонам: 8 (8482) 93-47-16, 8 (8482) 93-47-02, 8-917-123-42-33 или в ОП № 23 УМВД России по городу Тольятти по адресу: Самарская область, Тольятти, улица Коммунистическая, 120, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области