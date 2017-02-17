Тольяттинку приговорили к 80 часам обязательных работ за неуплату алиментов

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На протяжении года гражданка Р. избегала выплаты алиментовсвоему несовершеннолетнему сыну, находящемуся в детском доме. Мэрия г. Тольятти обратилась в суд о взыскании алиментов с женщины. Согласно постановлению суда, гражданка Р. была обязана выплачивать своему сыну 1/4 часть всех видов заработка до достижения мальчиком совершеннолетия. Судебными приставами-исполнителями было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки.Свои обязательства женщина не выполняла и накопила долг перед сыном свыше 150 тысяч рублей. Она неоднократно вызывалась судебными приставами-исполнителями на прием, где предупреждалась об административной и уголовной ответственности, грозящей ей в случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов. Однако требования судебного пристава погасить задолженность не были выполнены.Должнице назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.Выполнение обязательных работ не освободит женщину от ответственности за своего ребенка. Если она и дальше не будет выполнять свои родительские обязательства по отношению к сыну, то будет привлечена уже к уголовной ответственности, сообщает сайт ведомства.