Тольяттинка заплатит штраф за незаконную организацию и проведение азартных игр
13 ноября 2017 16:15
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Судебным следствием установлено, что в июне 2017 года Е., достоверно зная, что на территории Самарской области игорная деятельность запрещена, осуществляла незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, в нежилом помещении здания по улице 40 лет Победы.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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