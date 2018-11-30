Тольяттинка за 10 000 рублей согласилась на фиктивный брак с иностранцем
30 ноября 2018 16:35
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Установлено, что 30.05.2018 между 23-летней гражданкой РФ и 20-летним гражданином Таджикистана заключен брак.
При проведении проверки установлено, что «молодожены» никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместно нажитого имущества и детей они не имеют.
Хотя факта знакомства оба не отрицают. Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того чтобы ему легче было получить гражданство Российской Федерации.
После регистрации они больше не встречались, но по устной договоренности должны были через год оформить развод.
Таким образом, в ходе проверки установлено, что брак был заключен без цели создания семьи, ради получения иностранным гражданином гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
В случае заключения фиктивного брака прокурор вправе требовать признание брака недействительным.
В связи с изложенным прокурор Тольятти обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным, передает пресс-служба облпрокуратуры
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