Тольяттинка за 10 000 рублей согласилась на фиктивный брак с иностранцем

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Установлено, что 30.05.2018 между 23-летней гражданкой РФ и 20-летним гражданином Таджикистана заключен брак.При проведении проверки установлено, что «молодожены» никогда вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместно нажитого имущества и детей они не имеют.Хотя факта знакомства оба не отрицают. Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того чтобы ему легче было получить гражданство Российской Федерации.После регистрации они больше не встречались, но по устной договоренности должны были через год оформить развод.Таким образом, в ходе проверки установлено, что брак был заключен без цели создания семьи, ради получения иностранным гражданином гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.В случае заключения фиктивного брака прокурор вправе требовать признание брака недействительным.В связи с изложенным прокурор Тольятти обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным, передает пресс-служба облпрокуратуры